Ранее утром по 15 лет заключения получили еще двое украинских военнослужащих.

Трое украинских военнослужащих осуждены по террористической статье за нападение на территорию Курской области. Соответствующее заявление опубликовали сотрудники пресс-слцжбы регионального управления Следственного комитета России. В надзорном ведомстве уточнили, что Александр Ведерников, Алексей Пинчук и Евгений Хатенко в селах Любимовка и Снагость Суджанского района занимали частные жилые дома, а также препятствовали эвакуации гражданского населения и обстреливали местных жителей. Все трое злоумышленников признали свою вину. Пинчук и Хатенко получили по 16 лет лишения свободы, а Ведерников – 17 лет заключения.

Ранее утром, 19 марта, субеная инстанция приговорила к 15 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, которые стреляли по мирным жителям в Суджанском районе Курской области. Речь идет о военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВФУ младшем сержанте Александре Дземе и солдате Денисе Попове.

Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными.... признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области (части 2 статьи 205 УК РФ). сообщение СК РФ

Напомним, что 12 августа 2024 года осужденные в составе подразделений вооруженных формирований Украины незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. В селах Николаево-Дарьино и Плехово Суджанского района Курской области они запугивали местное население, незаконно занимали частные дома, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям.

В ходе боевых действий Дзема и Попов были задержаны военнослужащими ВС РФ.

Пропавшую школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе.

Фото и видео: Следственный комитет России