За прошлый день в Ленобласти выявили 85 заболевших COVID-19

Новые случаи распространения коронавирусной инфекции зафиксировали в Ленобласти.

Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти опубликовало статистику выявленных в регионе случаев коронавирусной инфекции с данными за 8 июня. Всего в среду официально было зарегистрировано 85 новых заболевших COVID-19 и общее количество больных с начала пандемии стало равно 46046. Выздоровевших за тот же период насчитывается 42683 человека.

Более трех новых случаев заражения вирусом за прошлый день отмечено в Тихвине Тихвинского района - 8, Сланцах Сланцевского района - 4, столице Ленобласти Гатчине - 5, Дубровке - 5 и Всеволожске - 9 Всеволожского района, а также Бокситогорске Бокситогорского района - 4.

Во многих населенных пунктах официально было выявлено по 1-3 новых случая COVID-19. При этом эксперты призывают не забывать о нерегистрируемых случаях распространения инфекции, которые не попадают в сводку. Уровень нерегистрируемой заболеваемости и смертности в Ленобласти может быть выше, в связи с чем рекомендуется соблюдать противовирусные и ограничительные меры.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил запретить массовые мероприятия в населенных пунктах "красной зоны".

Фото: Минус коронавирус. Ленобласть в соцсети ВКонтакте и Pixabay