  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За прошлый день в Ленобласти выявили 85 заболевших COVID-19
Сегодня, 10:02
169
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

За прошлый день в Ленобласти выявили 85 заболевших COVID-19

0 0

Новые случаи распространения коронавирусной инфекции зафиксировали в Ленобласти.

Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти опубликовало статистику выявленных в регионе случаев коронавирусной инфекции с данными за 8 июня. Всего в среду официально было зарегистрировано 85 новых заболевших COVID-19 и общее количество больных с начала пандемии стало равно 46046. Выздоровевших за тот же период насчитывается 42683 человека. 

Более трех новых случаев заражения вирусом за прошлый день отмечено в Тихвине Тихвинского района - 8, Сланцах Сланцевского района - 4, столице Ленобласти Гатчине - 5, Дубровке - 5 и Всеволожске - 9 Всеволожского района, а также Бокситогорске Бокситогорского района - 4. 

Во многих населенных пунктах официально было выявлено по 1-3 новых случая COVID-19. При этом эксперты призывают не забывать о нерегистрируемых случаях распространения инфекции, которые не попадают в сводку. Уровень нерегистрируемой заболеваемости и смертности в Ленобласти может быть выше, в связи с чем рекомендуется соблюдать противовирусные и ограничительные меры. 

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил запретить массовые мероприятия в населенных пунктах "красной зоны". 

Фото: Минус коронавирус. Ленобласть в соцсети ВКонтакте и Pixabay

Теги: covid-19, вирус, инфекция, коронавирус, ленобласть, общая сводка, оперативный штаб, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии