В Ленобласть вернутся противовирусные ограничения

Глава региона поручил ужесточить антиковидные меры в Ленобласти.

В официальном сообществе Оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Ленобласти появилось уведомление о готовящихся ограничительных мерах в районах "красной зоны". Со ссылкой на правительство региона в сообщении говорится о запрете проведения мероприятий в помещениях и о возможности освободить предприятия от некоторых ограничительных мер при условии вакцинации сотрудников.

Соответствующее поручение дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В регионе уже увеличили количество пунктов для вакцинации населения - до 105 и развернули дополнительные койки для больных - до 951. Сейчас в стационарах числятся 800 ленинградцев, из которых 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На данный момент прививку сделали 195 644 жителя области.

Ужесточение антивирусных мер связано с увеличением количества новых случаев COVID-19 в регионе. После майских праздников область закрепилась на плато со средним количеством 90 случаев в день, однако в последние дни мая оперативный штаб стал регистрировать более ста новых случаев коронавирусной инфекции в области.

Фото: Минус коронавирус в соцсети ВКонтакте и Pixabay