За пострадавшей в Индонезии петербурженкой вылетел самолет

Девушка впала в кому после аварии на гидроцикле на Бали.

В Индонезию вылетел самолёт за пострадавшей на Бали петербурженкой Полиной Стрелец. Девушка впала в кому после аварии на гидроцикле. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

На транспортировку пострадавшей из резервного фонда губернатора выделили почти 20 миллионов рублей. К Александру Беглову обратилась мать пострадавшей девушки. В дальнейшем Полина будет лечиться в НИИ имени Джанелидзе.

В январе после столкновения гидроциклов девушка получила двойной перелом ноги и травму крестца. Позднее выяснилось, что также пострадал мозг.

Фото: Instagram/ @ps_polina_strelets