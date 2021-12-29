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За пострадавшей в Индонезии петербурженкой вылетел самолет
Сегодня, 12:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За пострадавшей в Индонезии петербурженкой вылетел самолет

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Девушка впала в кому после аварии на гидроцикле на Бали.

В Индонезию вылетел самолёт за пострадавшей на Бали петербурженкой Полиной Стрелец. Девушка впала в кому после аварии на гидроцикле. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

На транспортировку пострадавшей из резервного фонда губернатора выделили почти 20 миллионов рублей. К Александру Беглову обратилась мать пострадавшей девушки. В дальнейшем Полина будет лечиться в НИИ имени Джанелидзе.

В январе после столкновения гидроциклов девушка получила двойной перелом ноги и травму крестца. Позднее выяснилось, что также пострадал мозг.

Фото: Instagram/ @ps_polina_strelets 

Теги: бали, кома, полина стрелец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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