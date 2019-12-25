За период эпидемии от коронавируса в России погибло 2 837 человек.

За последние сутки в России умерло 115 человек. Об этом сообщили представители информационного центра в оперативном штабе по распространению коронавируса. Специалисты рассказали, что 71 человек с COVID-19 погиб в столичном регионе. Еще пятеро пациентов скончались в Петербурге, по три человека - в Ставрополье, Дагестане, Московской области, Саратовской и Челябинской областях.

Медики зарегистрировали по два летальных случая от коронавируса на утром 19 мая в Белгородской, Ивановской, Нижегородской, Новосибирской областях, а также в Красноярском крае, ХМАО. По одной жертве от COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Тверской, Архангельской, Пензенской, Самарской, Свердловской областях, Коми, Чечне, Марий Эле, Татарстане, а также Алтайском, Забайкальском и Камчатском краях.

Напомним, что за весь период распространения эпидемии в РФ от коронавирусной инфекции скончались 2 837 человек. За последние сутки в России зафиксировано 9 263 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны.