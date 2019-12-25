За сутки от коронавируса в России излечился 5 921 человек.

В России зафиксировано 9 263 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 3,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 299 941 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3 545. Далее идут Московская область — 898, Санкт-Петербург — 453, Нижегородская область — 260, Свердловская область — 138.

За сутки от коронавируса в России излечился 5 921 человек. За весь период — 76 130.

За минувшие сутки скончалось 115 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 2 837 человек.

Отмечается, что у 43,1% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее мы рассказывали, что четверть заразившихся COVID-19 в Петербурге — медработники.