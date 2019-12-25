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Четверть заразившихся COVID-19 в Петербурге - медработники
Сегодня, 22:30
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smirenny

Четверть заразившихся COVID-19 в Петербурге - медработники

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Заражены более 2,5 тысяч врачей.

Глава города, оглашая статистику по коронавирусу в Петербурге, сообщил в программе "Губернаторский эфир", что четверть заразившихся – медработники. 

Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 10 887 случаев заражения COVID-19. Умерло 90 человек. Выздоровело 2 209 человек. Сейчас на карантине находится  3 712 человек. Внебольничная пневмония диагностирована у 13 793 пациентов. 7 250  человек выздоровели, 79 умерли. Больны более 2,5 тысячи медиков.

Ранее мы писали, как коронавирус повлиял на статистику рождаемости в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: врачи, коронавирус, медработники
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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