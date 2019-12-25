Четверть заразившихся COVID-19 в Петербурге - медработники

Заражены более 2,5 тысяч врачей.

Глава города, оглашая статистику по коронавирусу в Петербурге, сообщил в программе "Губернаторский эфир", что четверть заразившихся – медработники.

Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 10 887 случаев заражения COVID-19. Умерло 90 человек. Выздоровело 2 209 человек. Сейчас на карантине находится 3 712 человек. Внебольничная пневмония диагностирована у 13 793 пациентов. 7 250 человек выздоровели, 79 умерли. Больны более 2,5 тысячи медиков.

Ранее мы писали, как коронавирус повлиял на статистику рождаемости в Петербурге.

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