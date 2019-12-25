Как коронавирус повлиял на статистику рождаемости в Петербурге

Эксперты полагают, что из-за коронавируса родители не торопятся регистрировать новорожденных.

В прошлом месяце в Северной Столице родились 3774 малыша. Эта цифра побила антирекорд за все время. Меньше этого числа было только в 2011 году, тогда на свет появились 3980 ребенка. Почему статистика рождаемости ухудшилась выяснил "АиФ. Петербург".

Некоторые эксперты полагают, что свой след на статистике оставили ограничительные меры из-за коронавируса: родители не спешат регистрировать новорожденных, данные могут "всплыть" позднее.

Кроме того на цифры может влиять естественная убыль населения, которая связана со снижением числа женщин репродуктивного возраста (15-49 лет). Количество смертей в России превалирует над числом рождений, о чем говорят данные Росстата. Также отмечают, что некоторые женщины могли покинуть город и уехать в свой регион.

Главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Виталий Беженарь полагает, что данную статистику еще нельзя назвать антирекордом.

За 4 месяца 2020 года на свет появились 18 118 живых детей. Следовательно, никаких оснований говорить об антирекордах рождаемости в нашем городе нет пояснил врач.

Изменится ли число зарегистрированных новорожденных после снятия карантинных мер, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали создавать электронные медкарты для новорожденных.

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