Теперь вся история здоровья маленьких петербуржцев будет храниться в единой базе

В воскресенье, 17 мая, стало известно, что в Петербурге начали создавать электронные медкарты для новорожденных и детей в детских поликлиниках. Об этом губернатор города рассказал на своей странице в "Вконтакте".

"Мы должны сделать медицинские сервисы умными и удобными" Отметил Александр Беглов.

Благодаря этому нововведению вся история здоровья маленьких петербуржцев теперь будет храниться в единой базе. Также глава города подчеркнул, что сейчас создаются первые сервисы на которых можно будет завести интегрированные электронные медкарты для взрослых.

Ранее мы писали, что мошенники запустили фейковые сервисы для выплаты государственных пособий на детей.

Фото: Pixabay