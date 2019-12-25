Мошенники запустили фейковые сервисы для выплаты государственых пособий на детей

В данный момент многие сайты не заполнены.

Мошенники запустили фейковые сервисы для выплаты государственных пособий на детей, которые анонсировал президент России Владимир Путин 11 мая. Их смогут получить семьи, где есть дети в возрасте от 3-х до 16 лет. О мошеннических схемах пишет "Коммерсантъ".

Злоумышленники создают фейковые страницы, дублирующие порталы госуслуг и сайтов, на которых можно проверить право на получение пособий. На них мошенники собирают персональные данные граждан, после чего заставляют их платить фальшивые штрафы или комиссии.

В данный момент многие сайты не заполнены. Эксперты считают, что они начнут работать в полном объёме, когда появится оригинальная страница на порталах госуслуг и можно будет сделать её зеркальную версию.

Ранее ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный рейс.