За ваучером клиент должен первым обратиться в авиакомпанию.

ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный рейс. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя департамента эквайринга банка Алексея Киричека.

Оказалось, что мошенники обзванивают клиентов под видом работников авиационных компаний и рассылают им письма. Они предлагают купить ваучер тем людям, которые планировали перелёты. Если клиент отказывается и просит вернуть деньги за билет, то мошенники предлагают решить этот вопрос за некоторую сумму.

Киричек рассказал, что в конце этой цепочки клиент должен назвать номер карты и СМС-код. После этого с его счёта списываются деньги.

Представитель ВТБ отметил, что за ваучером клиент должен первым обратиться в авиакомпанию.

Ранее СМИ писали, что перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты.