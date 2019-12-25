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СМИ: перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Сегодня, 10:07
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matveyvn

СМИ: перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

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Соответствующий законопроект уже разработан Минтрансом и Минэкономики.

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Соответствующий законопроект уже разработан Минтрансом и Минэкономики. Уже в мае его могут рассмотреть Госдуме.

Правительство предлагает легализовать ваучеры. Это поможет избежать массовых банкротств в отрасли, так как уже сейчас авиаперевозчики должны вернуть клиентам 70 миллиардов рублей. РЖД вернули уже восемь миллиардов.

Ранее "Россия" отменила все рейсы из Перми в Петербург до конца мая.

Теги: авиасообщение, билеты, перевозчики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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