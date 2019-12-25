Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за истекшие сутки

В России за сутки коронавирус выявили еще у 9 тысяч 263 человек в 83 субъектах страны.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил новые данные по ситуации с коронавирусом в России на утро 19 мая. COVID-19 за сутки подтвержден у 9 263 человек, из них 43% не имели клинических проявлений.
По регионам новые случаи выявленных людей с коронавирусом распределились следующим образом:
1. Москва - 3545
2. Московская область - 898
3. Санкт-Петербург - 453
4. Нижегородская область - 260
5. Свердловская область - 138
6. Ростовская область - 131
7. Калужская область - 114
8. Брянская область - 112
9. Ярославская область - 109
10. Саратовская область - 109
11. Иркутская область - 97
12. Ульяновская область - 96
13. Челябинская область - 96
14. Республика Дагестан - 93
15. Краснодарский край - 93
16. Тульская область - 92
17. Республика Башкортостан - 92
18. Рязанская область - 91
19. Республика Татарстан - 88
20. Волгоградская область - 86
21. Тамбовская область - 85
22. Владимирская область - 83
23. Ленинградская область - 81
24. Курская область - 80
25. Республика Северная Осетия - 77
26. Чувашская Республика - 76
27. Новосибирская область - 76
28. Пензенская область - 73
29. Архангельская область - 72
30. Ставропольский край - 70
31. Белгородская область - 69
32. Красноярский край - 69
33. Самарская область - 65
34. Приморский край - 63
35. Кабардино-Балкарская Республика - 62
36. Липецкая область - 58
37. Ямало-Ненецкий АО - 58
38. Ханты-Мансийский АО - 56
39. Омская область - 53
40. Пермский край - 52
41. Республика Тыва - 52
42. Хабаровский край - 52
43. Воронежская область - 51
44. Смоленская область - 51
45. Республика Марий Эл - 50
46. Республика Ингушетия - 46
47. Тюменская область - 46
48. Забайкальский край - 45
49. Республика Саха (Якутия) - 45
50. Алтайский край - 44
51. Республика Коми - 39
52. Оренбургская область - 38
53. Астраханская область - 34
54. Республика Мордовия - 34
55. Новгородская область - 33
56. Орловская область - 32
57. Калининградская область - 32
58. Республика Адыгея - 31
59. Псковская область - 27
60. Республика Бурятия - 25
61. Республика Хакасия - 25
62. Вологодская область - 23
63. Ивановская область - 22
64. Чеченская Республика - 20
65. Камчатский край - 20
66. Тверская область - 19
67. Мурманская область - 18
68. Томская область - 16
69. Костромская область - 13
70. Республика Крым - 13
71. Кировская область - 12
72. Карачаево-Черкесская Республика - 11
73. Удмуртская Республика - 11
74. Курганская область - 11
75. Амурская область - 9
76. Республика Карелия - 8
77. Магаданская область - 7
78. Сахалинская область - 6
79. Еврейская АО - 6
80. Кемеровская область - 5
81. г. Севастополь - 4
82. Ненецкий автономный округ - 3
83. Республика Алтай - 3
С начала эпидемии в России коронавирус подтвержден нарастающим итогом у 299 941 человек во всех субъектах страны. Выздоровели за сутки 5 921 человек (всего 76 130). Скончалось за сутки 115 человек (за весь период 2 837 человек).
Сегодня ранее: В Костромской области коронавирус выявили еще у 13 жителей региона. Общее количество инфицированных с начала эпидемии в области ровно 500 человек.
Фото: pixabay.com
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