Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за истекшие сутки

За сутки, на утро, 19 мая в России выявлено 9 263 человек с коронавирусом в 83 регионах.

В России за сутки коронавирус выявили еще у 9 тысяч 263 человек в 83 субъектах страны.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил новые данные по ситуации с коронавирусом в России на утро 19 мая. COVID-19 за сутки подтвержден у 9 263 человек, из них 43% не имели клинических проявлений.

По регионам новые случаи выявленных людей с коронавирусом распределились следующим образом:

1. Москва - 3545

2. Московская область - 898

3. Санкт-Петербург - 453

4. Нижегородская область - 260

5. Свердловская область - 138

6. Ростовская область - 131

7. Калужская область - 114

8. Брянская область - 112

9. Ярославская область - 109

10. Саратовская область - 109

11. Иркутская область - 97

12. Ульяновская область - 96

13. Челябинская область - 96

14. Республика Дагестан - 93

15. Краснодарский край - 93

16. Тульская область - 92

17. Республика Башкортостан - 92

18. Рязанская область - 91

19. Республика Татарстан - 88

20. Волгоградская область - 86

21. Тамбовская область - 85

22. Владимирская область - 83

23. Ленинградская область - 81

24. Курская область - 80

25. Республика Северная Осетия - 77

26. Чувашская Республика - 76

27. Новосибирская область - 76

28. Пензенская область - 73

29. Архангельская область - 72

30. Ставропольский край - 70

31. Белгородская область - 69

32. Красноярский край - 69

33. Самарская область - 65

34. Приморский край - 63

35. Кабардино-Балкарская Республика - 62

36. Липецкая область - 58

37. Ямало-Ненецкий АО - 58

38. Ханты-Мансийский АО - 56

39. Омская область - 53

40. Пермский край - 52

41. Республика Тыва - 52

42. Хабаровский край - 52

43. Воронежская область - 51

44. Смоленская область - 51

45. Республика Марий Эл - 50

46. Республика Ингушетия - 46

47. Тюменская область - 46

48. Забайкальский край - 45

49. Республика Саха (Якутия) - 45

50. Алтайский край - 44

51. Республика Коми - 39

52. Оренбургская область - 38

53. Астраханская область - 34

54. Республика Мордовия - 34

55. Новгородская область - 33

56. Орловская область - 32

57. Калининградская область - 32

58. Республика Адыгея - 31

59. Псковская область - 27

60. Республика Бурятия - 25

61. Республика Хакасия - 25

62. Вологодская область - 23

63. Ивановская область - 22

64. Чеченская Республика - 20

65. Камчатский край - 20

66. Тверская область - 19

67. Мурманская область - 18

68. Томская область - 16

69. Костромская область - 13

70. Республика Крым - 13

71. Кировская область - 12

72. Карачаево-Черкесская Республика - 11

73. Удмуртская Республика - 11

74. Курганская область - 11

75. Амурская область - 9

76. Республика Карелия - 8

77. Магаданская область - 7

78. Сахалинская область - 6

79. Еврейская АО - 6

80. Кемеровская область - 5

81. г. Севастополь - 4

82. Ненецкий автономный округ - 3

83. Республика Алтай - 3

С начала эпидемии в России коронавирус подтвержден нарастающим итогом у 299 941 человек во всех субъектах страны. Выздоровели за сутки 5 921 человек (всего 76 130). Скончалось за сутки 115 человек (за весь период 2 837 человек).

Сегодня ранее: В Костромской области коронавирус выявили еще у 13 жителей региона. Общее количество инфицированных с начала эпидемии в области ровно 500 человек.

Фото: pixabay.com