В Москве от коронавируса вылечелись более 30 тысяч человек

В Москве за сутки выписаны 2 583 пациента с диагностированным ранее коронавирусом.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова утром 19 мая сообщила, что в столице за сутки выписаны по полному выздоровлению еще 2 583 пациента с подтвержденным ранее коронавирусом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии количество выздоровевших от коронавируса пациентов равняется 31 496 человек.
Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2583 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31496
Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития
Сегодня ранее: В Москве за сутки скончалось 71 человека с коронавирусм
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все