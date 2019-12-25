В Москве от коронавируса вылечелись более 30 тысяч человек

За сутки в столице выписано по выздоровлению 2 тысячи 583 пациента.

В Москве за сутки выписаны 2 583 пациента с диагностированным ранее коронавирусом.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова утром 19 мая сообщила, что в столице за сутки выписаны по полному выздоровлению еще 2 583 пациента с подтвержденным ранее коронавирусом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии количество выздоровевших от коронавируса пациентов равняется 31 496 человек.

Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2583 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31496 Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития

Сегодня ранее: В Москве за сутки скончалось 71 человека с коронавирусм

Фото: Piter.TV