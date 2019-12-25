В Костромской области коронавирусная инфекция выявлена ещё у 13 человек

На сегодняшний день в регионе ровно 500 случаев инфицирования коронавирусом с начала эпидемии.

В Костромской области коронавирус подтвержден еще у 13 жителей региона.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что за сутки COVID-19 выявлен у 13 жителей региона:

Нерехта - 5 человек

Красное-на-Волге и район - 3 человека

Кострома - 2 человека

Буй - 2 человека

Нея - 1 человек

Таким образом, с начала эпидемии нарастающим итогом в регионе ровно 500 случаев коронавируса COVID-19. Из них 220 человека выписаны по выздоровлению, 7 человек скончались. На утро 19 мая в области 47 коронавирусных больных проходят лечение в стационаре, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Костромские медики настоятельно рекомендует при посещении общественных мест пользоваться средствами защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию. Это сократит риск распространения новой инфекции, убережёт от заболевания родных и близких людей.

Пресс-служба губернатора Костромской области

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