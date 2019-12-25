В Костромской области коронавирусная инфекция выявлена ещё у 13 человек

В Костромской области коронавирус подтвержден еще у 13 жителей региона.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что за сутки COVID-19 выявлен у 13 жителей региона:
Нерехта - 5 человек
Красное-на-Волге и район - 3 человека
Кострома - 2 человека
Буй - 2 человека
Нея - 1 человек
Таким образом, с начала эпидемии нарастающим итогом в регионе ровно 500 случаев коронавируса COVID-19. Из них 220 человека выписаны по выздоровлению, 7 человек скончались. На утро 19 мая в области 47 коронавирусных больных проходят лечение в стационаре, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Костромские медики настоятельно рекомендует при посещении общественных мест пользоваться средствами защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию. Это сократит риск распространения новой инфекции, убережёт от заболевания родных и близких людей.
Пресс-служба губернатора Костромской области
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Фото: pixabay.com
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