За время пандемии от COVID-19 в РФ скончались 2 305 человек.

За последние сутки в России от коронавируса умерло 93 человека. Об этом сообщили представители информационного центра в штабе по борьбе с распространением COVID-19. Специалисты рассказали, что наибольшее количество пациентов с инфекцией скончалось в Москве. Там от заражения коронавирусом скончалось 58 жертв, на территории Московской области - еще 14 россиян, в Петербурге - шесть человек.

По два пациента с коронавирусной инфекцией погибли в Краснодарском и Ставропольском краях, Нижегородской и Тульской областях. По одному летальному исходу медики зарегистрировали в Смоленской, Волгоградской, Мурманской, Челябинской и Свердловской областях, а также Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Напомним, что за весь период распространения коронавируса по России от инфекции скончались 2 305 человек. На утро 14 мая в России зафиксировано 9 974 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны.