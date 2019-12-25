За сутки от коронавируса в России излечилось 5 527 человек.

В России зафиксировано 9 974 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 4,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 252 245 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 712. Далее идут Московская область — 918, Санкт-Петербург — 460, Нижегородская область — 238, Ивановская область — 102.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 527 человек. За весь период — 53 530.

За минувшие сутки скончалось 93 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 2 305 человек.

Отмечается, что у 40,6% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее главный инфекционист США заявил, что количество смертей в стране от коронавируса занижено.