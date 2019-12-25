Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за истекшие сутки коронавирус подтвердили у 9 974 человек в 84 регионах страны.

За сутки в России коронавирус выявили у почти 10 тысяч человек.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает статистику по коронавирусу на 14 мая. За истекшие сутки коронавирус подтвердился еще у 9 тысяч 974 человек. По-прежнему больше всех в Москве, там за сутки коронавирус подтвердили у 4712.

По регионам новые случаи выявленного коронавируса распределено следующим образом:

1. Москва - 4712

2. Московская область - 918

3. Санкт-Петербург - 460

4. Нижегородская область - 238

5. Ивановская область - 102

6. Тульская область - 98

7. Республика Дагестан - 98

8. Калужская область - 97

9. Краснодарский край - 97

10. Волгоградская область - 96

11. Саратовская область - 96

12. Рязанская область - 89

13. Оренбургская область - 89

14. Республика Башкортостан - 88

15. Ярославская область - 87

16. Тамбовская область - 86

17. Самарская область - 84

18. Брянская область - 82

19. Ульяновская область - 80

20. Чувашская Республика - 79

21. Ростовская область - 78

22. Курская область - 76

23. Новосибирская область - 76

24. Кабардино-Балкарская Республика - 73

25. Ямало-Ненецкий АО - 73

26. Ставропольский край - 72

27. Республика Северная Осетия - 70

28. Ленинградская область - 69

29. Свердловская область - 64

30. Республика Татарстан - 61

31. Ханты-Мансийский АО - 61

32. Орловская область - 57

33. Белгородская область - 52

34. Хабаровский край - 51

35. Республика Бурятия - 49

36. Приморский край - 49

37. Липецкая область - 46

38. Забайкальский край - 46

39. Владимирская область - 45

40. Воронежская область - 45

41. Астраханская область - 45

42. Пензенская область - 45

43. Челябинская область - 44

44. Пермский край - 42

45. Архангельская область - 41

46. Тюменская область - 41

47. Республика Ингушетия - 39

48. Республика Тыва - 39

49. Алтайский край - 39

50. Республика Марий Эл - 37

51. Смоленская область - 36

52. Калининградская область - 36

53. Республика Калмыкия - 35

54. Республика Саха (Якутия) - 35

55. Республика Мордовия - 34

56. Омская область - 34

57. Костромская область - 31

58. Республика Крым - 30

59. Карачаево-Черкесская Республика - 27

60. Иркутская область - 26

61. Чеченская Республика - 24

62. Мурманская область - 21

63. Красноярский край - 21

64. Тверская область - 20

65. Новгородская область - 15

66. Кировская область - 15

67. Кемеровская область - 13

68. Республика Карелия - 12

69. Вологодская область - 12

70. Псковская область - 12

71. Амурская область - 12

72. Камчатский край - 11

73. Курганская область - 9

74. Томская область - 9

75. Республика Коми - 8

76. Республика Хакасия - 8

77. Удмуртская Республика - 7

78. Еврейская АО - 6

79. Республика Адыгея - 5

80. Республика Алтай - 3

81. Сахалинская область - 2

82. г. Севастополь - 2

83. Магаданская область - 1

84. Чукотский АО - 1

В России нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 252 245 случаев коронавирусной инфекции во всех субъектах РФ. Из них скончалось 2 305 человек (93 за сутки), выздоровели 53 530 человек (5 527 за сутки).

Фото: pixabay.com