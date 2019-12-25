Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России коронавирус выявили у почти 10 тысяч человек.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает статистику по коронавирусу на 14 мая. За истекшие сутки коронавирус подтвердился еще у 9 тысяч 974 человек. По-прежнему больше всех в Москве, там за сутки коронавирус подтвердили у 4712.
По регионам новые случаи выявленного коронавируса распределено следующим образом:
1. Москва - 4712
2. Московская область - 918
3. Санкт-Петербург - 460
4. Нижегородская область - 238
5. Ивановская область - 102
6. Тульская область - 98
7. Республика Дагестан - 98
8. Калужская область - 97
9. Краснодарский край - 97
10. Волгоградская область - 96
11. Саратовская область - 96
12. Рязанская область - 89
13. Оренбургская область - 89
14. Республика Башкортостан - 88
15. Ярославская область - 87
16. Тамбовская область - 86
17. Самарская область - 84
18. Брянская область - 82
19. Ульяновская область - 80
20. Чувашская Республика - 79
21. Ростовская область - 78
22. Курская область - 76
23. Новосибирская область - 76
24. Кабардино-Балкарская Республика - 73
25. Ямало-Ненецкий АО - 73
26. Ставропольский край - 72
27. Республика Северная Осетия - 70
28. Ленинградская область - 69
29. Свердловская область - 64
30. Республика Татарстан - 61
31. Ханты-Мансийский АО - 61
32. Орловская область - 57
33. Белгородская область - 52
34. Хабаровский край - 51
35. Республика Бурятия - 49
36. Приморский край - 49
37. Липецкая область - 46
38. Забайкальский край - 46
39. Владимирская область - 45
40. Воронежская область - 45
41. Астраханская область - 45
42. Пензенская область - 45
43. Челябинская область - 44
44. Пермский край - 42
45. Архангельская область - 41
46. Тюменская область - 41
47. Республика Ингушетия - 39
48. Республика Тыва - 39
49. Алтайский край - 39
50. Республика Марий Эл - 37
51. Смоленская область - 36
52. Калининградская область - 36
53. Республика Калмыкия - 35
54. Республика Саха (Якутия) - 35
55. Республика Мордовия - 34
56. Омская область - 34
57. Костромская область - 31
58. Республика Крым - 30
59. Карачаево-Черкесская Республика - 27
60. Иркутская область - 26
61. Чеченская Республика - 24
62. Мурманская область - 21
63. Красноярский край - 21
64. Тверская область - 20
65. Новгородская область - 15
66. Кировская область - 15
67. Кемеровская область - 13
68. Республика Карелия - 12
69. Вологодская область - 12
70. Псковская область - 12
71. Амурская область - 12
72. Камчатский край - 11
73. Курганская область - 9
74. Томская область - 9
75. Республика Коми - 8
76. Республика Хакасия - 8
77. Удмуртская Республика - 7
78. Еврейская АО - 6
79. Республика Адыгея - 5
80. Республика Алтай - 3
81. Сахалинская область - 2
82. г. Севастополь - 2
83. Магаданская область - 1
84. Чукотский АО - 1
В России нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 252 245 случаев коронавирусной инфекции во всех субъектах РФ. Из них скончалось 2 305 человек (93 за сутки), выздоровели 53 530 человек (5 527 за сутки).
Фото: pixabay.com
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