В Костромской области коронавирус подтвердили у 31 человека

Сегодняшние цифры по заболеваемости самые высокие с начала эпидемии. Власти региона считают, что это результат нарушения самоизоляции во время майских праздников.

В Костромской области выявлено рекордные с начала эпидемии 31 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что за сутки в области выявлено 31 человека с коронавирусом. Региональный Роспотребнадзор считает, что это результаты нарушения режима самоизоляции в майские выходные. Таким образом, на сегодняшний день в регионе COVID-19 подтвержден у 433 человек.

По районам области новые случаи инфицирования распределены следующим образом:

Буй - 8 человек

Мантурово - 6 человек

Парфеньево - 5 человек

Шарья - 4 человека

Кострома - 3 человека

Пыщуг - 2 человека

Красносельский район - 1 человек

Нерехтский район - 1 человек

Октябрьский район - 1 человек

Заражение происходит преимущественно по контактам с близкими родственниками и знакомыми. В стационарах находится 45 человек, из них 3 человека на аппаратах ИВЛ. Летальных случаев за сутки не зафиксировано, всего с начала эпидемии в области скончалось 7 пациентов с диагностированным коронавирусом.

Ранее: В Кузбассе выявили еще 13 человек с коронавирусом

Фото: pixabay.com