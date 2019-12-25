В Костромской области коронавирус подтвердили у 31 человека

В Костромской области выявлено рекордные с начала эпидемии 31 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что за сутки в области выявлено 31 человека с коронавирусом. Региональный Роспотребнадзор считает, что это результаты нарушения режима самоизоляции в майские выходные. Таким образом, на сегодняшний день в регионе COVID-19 подтвержден у 433 человек.
По районам области новые случаи инфицирования распределены следующим образом:
Буй - 8 человек
Мантурово - 6 человек
Парфеньево - 5 человек
Шарья - 4 человека
Кострома - 3 человека
Пыщуг - 2 человека
Красносельский район - 1 человек
Нерехтский район - 1 человек
Октябрьский район - 1 человек
Заражение происходит преимущественно по контактам с близкими родственниками и знакомыми. В стационарах находится 45 человек, из них 3 человека на аппаратах ИВЛ. Летальных случаев за сутки не зафиксировано, всего с начала эпидемии в области скончалось 7 пациентов с диагностированным коронавирусом.
Ранее: В Кузбассе выявили еще 13 человек с коронавирусом
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Надо было дольше пускать иногородних в область забирать из за границы загулявшихся, тогда было бы всё окей. Теперь пожинайте плоды своей нерасторопности. А мы будем бояться на улицу выходить.