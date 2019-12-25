  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кузбассе выявили еще 13 человек с коронавирусом
Сегодня, 9:53
71
MShaffter

В Кузбассе выявили еще 13 человек с коронавирусом

0 0

С начала эпидемии в регионе 282 случая заражения коронавирусом, из них 7 человек скончались, 84 выздоровели.

В Кемеровской области коронавирус выявили еще у 13 жителелей.

РИА Новости со ссылкой на Губернатора Кемеровской области сообщает, что за сутки коронавирус подтвердился у 13 человек. В Новокузнецке заболели 10 человек, и по одному человеку в Калтане, Осинниках и Прокопьевском районе.

С начала эпидемии в регионе зафиксировано 282 случая инфицирования коронавирусом, из них 84 человека выписаны по выздоровлению и 7 человек скончались.

Ранее: За сутки в Кузбассе утонули 2 ребенка

Фото: pixabay.com

Теги: кемеровская область новости, коронавирус в россии, коронавирус кузбасс, новости кемерово, статистика коронавирус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии