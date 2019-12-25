В Кузбассе выявили еще 13 человек с коронавирусом

В Кемеровской области коронавирус выявили еще у 13 жителелей.
РИА Новости со ссылкой на Губернатора Кемеровской области сообщает, что за сутки коронавирус подтвердился у 13 человек. В Новокузнецке заболели 10 человек, и по одному человеку в Калтане, Осинниках и Прокопьевском районе.
С начала эпидемии в регионе зафиксировано 282 случая инфицирования коронавирусом, из них 84 человека выписаны по выздоровлению и 7 человек скончались.
Ранее: За сутки в Кузбассе утонули 2 ребенка
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все