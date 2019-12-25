В Кузбассе выявили еще 13 человек с коронавирусом

С начала эпидемии в регионе 282 случая заражения коронавирусом, из них 7 человек скончались, 84 выздоровели.

В Кемеровской области коронавирус выявили еще у 13 жителелей.

РИА Новости со ссылкой на Губернатора Кемеровской области сообщает, что за сутки коронавирус подтвердился у 13 человек. В Новокузнецке заболели 10 человек, и по одному человеку в Калтане, Осинниках и Прокопьевском районе.

С начала эпидемии в регионе зафиксировано 282 случая инфицирования коронавирусом, из них 84 человека выписаны по выздоровлению и 7 человек скончались.

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