В Кузбассе за сутки утонули двое детей из многодетных семей

В Кемеровской области за один день утонули сразу два ребенка.
Информационный сайт "КузПресс" сообщает, что в регионе на водоемах утонули за день два мальчика. Первый несчастный случай произошел в Прокопьевском районе. Мальчику было всего 6 лет. Он с 8-летним братом плавали по водоему недалеко от дома на деревянной конструкции. Палка, которой мальчики отталкивались, упала в воду. Младший мальчик полез за палкой и утонул. Плавать он не умел. Брат побежал за помощью, но когда ребенка вытащили, он уже не подавал признаков жизни.
Второй несчастный случай произошел В Рудничном районе Кемерова. 15-летний подросток с товарищами купался на местном озере. В какой-то момент приятели заметили, что подросток начал тонуть. Ребята позвонили спасателям, но когда подростка вытащили, тот не подавал признаков жизни.
Оба ребенка воспитывались в многодетных благополучных семьях. Следственные органы по обоим случаям проводят проверку.
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Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области
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