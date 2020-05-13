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В Чите штормовой ветер посрывал крыши с домов по всему городу

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В Забайкальском крае второй день штормовое предупреждение.

В Чите и в целом по Забайкалью второй день действует штормовое предупреждение.

За утро 13 мая ураганные ветер снес с зданий крыши, уронил столбы электропередач и плохозакрепленные конструкции. МЧС предупреждало жителей города о надвигающемся сильном ветре. Опасность повтора утреннего шторма сохраняется и на завтра. Ожидаются порывы ветра до 25-30 метров в секунду.

Очевидцы в соцсетях публикуют фото и видео последствий утреннего урагана. На кадрах видно сорванные крыши валяются на земле, оборванные линии электропередач на земле и дорогах.

Фото и ивдео: Instagram/ chita75_, zab75.ru, ВК, Россети Сибирь в Забайкальском крае

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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