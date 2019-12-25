От коронавируса в РФ за время эпидемии скончалось 3 099 человек.

За последние сутки в России от коронавируса умерло 127 человек. Об этом сообщили представители информационного центра по борьбе с распространением COVID-19. Наибольшее количество смертей от заражения инфекцией выявлено в столичном регионе (68 человек). В Московской области вирус унес жизни 14 местных жителей. Пятеро погибших зафиксировано в Петербурге и Дагестане, четверо - в Северной Осетии и Нижегородской области. Диагноз "коронавирус" врачи написали в свидетельствах о смерти троих пациентов в Калининградской и Саратовской областях.

По два пациента от коронавируса скончались в Самарской, Свердловской областях, Ставропольском крае. По одному пациенту с коронавирусом скончались в Калужской, Костромской, Смоленской, Ярославской, Кировской, Челябинской, Новосибирской областях, а также Якутии, Красноярском и Алтайском краях, Чувашии, Ингушетии, Коми, Кабардино-Балкарии.

Напомним, что за весь период эпидемии коронавируса по РФ от инфекции погибли 3 099 человек. К утру 21 мая в России зафиксировано 8 849 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.