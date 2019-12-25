За сутки от коронавируса в России излечилось 7 289 человек.

В России зафиксировано 8 849 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 317 554 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 913. Далее идут Московская область — 892, Санкт-Петербург — 408, Красноярский край — 376, Нижегородская область — 204.

За сутки от коронавируса в России излечилось 7 289 человек. За весь период — 92 681.

За минувшие сутки скончалось 127 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 3 099 человек.

Отмечается, что у 42% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее в ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире.