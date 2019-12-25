Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России выявлено еще 8 849 человек с коронавирусом в 84 регионах страны.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) обновил новые данные по коронавирусу в России на утро 21 мая. За сутки COVID-19 подтвержден еще у 8 тысяч 849 человек. В столице количество выявленных случаев падает и составляет прирост 2 913 случаев. По остальным регионам новые случаи инфицирования распределены следующим образом:
1. Москва - 2913
2. Московская область - 892
3. Санкт-Петербург - 408
4. Красноярский край - 376
5. Нижегородская область - 204
6. Свердловская область - 174
7. Ростовская область - 142
8. Ярославская область - 133
9. Калужская область - 121
10. Брянская область - 117
11. Республика Дагестан - 103
12. Рязанская область - 96
13. Краснодарский край - 91
14. Тульская область - 89
15. Республика Башкортостан - 89
16. Тамбовская область - 84
17. Челябинская область - 84
18. Пензенская область - 83
19. Волгоградская область - 82
20. Курская область - 81
21. Чувашская Республика - 78
22. Новосибирская область - 76
23. Самарская область - 74
24. Республика Северная Осетия - 73
25. Белгородская область - 71
26. Республика Татарстан - 71
27. Ульяновская область - 70
28. Ставропольский край - 69
29. Кабардино-Балкарская Республика - 68
30. Мурманская область - 67
31. Саратовская область - 67
32. Ямало-Ненецкий АО - 64
33. Хабаровский край - 64
34. Липецкая область - 62
35. Смоленская область - 61
36. Ленинградская область - 61
37. Ханты-Мансийский АО - 59
38. Владимирская область - 57
39. Алтайский край - 57
40. Ивановская область - 55
41. Орловская область - 49
42. Приморский край - 49
43. Астраханская область - 48
44. Пермский край - 48
45. Омская область - 47
46. Оренбургская область - 45
47. Республика Тыва - 44
48. Республика Ингушетия - 43
49. Воронежская область - 41
50. Архангельская область - 41
51. Тверская область - 39
52. Республика Марий Эл - 38
53. Республика Саха (Якутия) - 37
54. Республика Адыгея - 36
55. Республика Мордовия - 35
56. Калининградская область - 34
57. Иркутская область - 34
58. Псковская область - 33
59. Новгородская область - 32
60. Республика Калмыкия - 32
61. Забайкальский край - 31
62. Республика Хакасия - 29
63. Кировская область - 27
64. Республика Бурятия - 27
65. Вологодская область - 26
66. Кемеровская область - 23
67. Чеченская Республика - 21
68. Томская область - 20
69. Республика Карелия - 19
70. Камчатский край - 18
71. Курганская область - 17
72. Амурская область - 17
73. Еврейская АО - 15
74. Республика Коми - 13
75. Карачаево-Черкесская Республика - 12
76. Костромская область - 11
77. Тюменская область - 11
78. Республика Алтай - 6
79. Удмуртская Республика - 5
80. Магаданская область - 5
81. Сахалинская область - 2
82. Ненецкий автономный округ - 1
83. Республика Крым - 1
84. г. Севастополь - 1
В России с начала эпидемии нарастающим итогом зарегистрировано 317 554 случаев (+2,9%) коронавирусной инфекции во всех регионах страны. Из них 3 099 человек скончались, за сутки умерли 127 пациентов. Выписаны по выздоровлению 92 681 человек, за сутки +7 289.
Фото: pixabay.com, ИЦК
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