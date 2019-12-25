Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки коронавирус подтвержден у 8 849 человек в 84 субъектах РФ.

В России выявлено еще 8 849 человек с коронавирусом в 84 регионах страны.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) обновил новые данные по коронавирусу в России на утро 21 мая. За сутки COVID-19 подтвержден еще у 8 тысяч 849 человек. В столице количество выявленных случаев падает и составляет прирост 2 913 случаев. По остальным регионам новые случаи инфицирования распределены следующим образом:

1. Москва - 2913

2. Московская область - 892

3. Санкт-Петербург - 408

4. Красноярский край - 376

5. Нижегородская область - 204

6. Свердловская область - 174

7. Ростовская область - 142

8. Ярославская область - 133

9. Калужская область - 121

10. Брянская область - 117

11. Республика Дагестан - 103

12. Рязанская область - 96

13. Краснодарский край - 91

14. Тульская область - 89

15. Республика Башкортостан - 89

16. Тамбовская область - 84

17. Челябинская область - 84

18. Пензенская область - 83

19. Волгоградская область - 82

20. Курская область - 81

21. Чувашская Республика - 78

22. Новосибирская область - 76

23. Самарская область - 74

24. Республика Северная Осетия - 73

25. Белгородская область - 71

26. Республика Татарстан - 71

27. Ульяновская область - 70

28. Ставропольский край - 69

29. Кабардино-Балкарская Республика - 68

30. Мурманская область - 67

31. Саратовская область - 67

32. Ямало-Ненецкий АО - 64

33. Хабаровский край - 64

34. Липецкая область - 62

35. Смоленская область - 61

36. Ленинградская область - 61

37. Ханты-Мансийский АО - 59

38. Владимирская область - 57

39. Алтайский край - 57

40. Ивановская область - 55

41. Орловская область - 49

42. Приморский край - 49

43. Астраханская область - 48

44. Пермский край - 48

45. Омская область - 47

46. Оренбургская область - 45

47. Республика Тыва - 44

48. Республика Ингушетия - 43

49. Воронежская область - 41

50. Архангельская область - 41

51. Тверская область - 39

52. Республика Марий Эл - 38

53. Республика Саха (Якутия) - 37

54. Республика Адыгея - 36

55. Республика Мордовия - 35

56. Калининградская область - 34

57. Иркутская область - 34

58. Псковская область - 33

59. Новгородская область - 32

60. Республика Калмыкия - 32

61. Забайкальский край - 31

62. Республика Хакасия - 29

63. Кировская область - 27

64. Республика Бурятия - 27

65. Вологодская область - 26

66. Кемеровская область - 23

67. Чеченская Республика - 21

68. Томская область - 20

69. Республика Карелия - 19

70. Камчатский край - 18

71. Курганская область - 17

72. Амурская область - 17

73. Еврейская АО - 15

74. Республика Коми - 13

75. Карачаево-Черкесская Республика - 12

76. Костромская область - 11

77. Тюменская область - 11

78. Республика Алтай - 6

79. Удмуртская Республика - 5

80. Магаданская область - 5

81. Сахалинская область - 2

82. Ненецкий автономный округ - 1

83. Республика Крым - 1

84. г. Севастополь - 1





В России с начала эпидемии нарастающим итогом зарегистрировано 317 554 случаев (+2,9%) коронавирусной инфекции во всех регионах страны. Из них 3 099 человек скончались, за сутки умерли 127 пациентов. Выписаны по выздоровлению 92 681 человек, за сутки +7 289.

Фото: pixabay.com, ИЦК