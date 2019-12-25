  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Камчатке скончались еще 2 человека с коронавирусом
Сегодня, 9:25
25
MShaffter

На Камчатке скончались еще 2 человека с коронавирусом

0 0

Общее количество летальных случаев на Камчатке пациентов с коронавирусом 5.

На Камчатке за сутки скончались 2 пациента с коронавирусом, еще 4 человека в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Камчатки сообщает, что за сутки в регионе умерли 2 пациента от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии 5 таких случаев. 

На утро 21 мая в регионе 18 новых случаев инфицирования. Таким образом, на Камчатке с начала эпидемии 554 случая коронавируса, из них 21 ребенка в возрасте до 17 лет. На сегодняшний день выписаны по выздоровлению 210 человек. 

В тяжелом состоянии в реанимации на сегодняшнее утро 4 пациента, все они подключены к аппаратам ИВЛ.

Сегодня ранее: В Москве за сутки от коронавируса умерли 68 человек 

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус в регионах, новости камчатка, новости россии, новые данные по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии