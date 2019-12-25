На Камчатке скончались еще 2 человека с коронавирусом

Общее количество летальных случаев на Камчатке пациентов с коронавирусом 5.

На Камчатке за сутки скончались 2 пациента с коронавирусом, еще 4 человека в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Камчатки сообщает, что за сутки в регионе умерли 2 пациента от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии 5 таких случаев.

На утро 21 мая в регионе 18 новых случаев инфицирования. Таким образом, на Камчатке с начала эпидемии 554 случая коронавируса, из них 21 ребенка в возрасте до 17 лет. На сегодняшний день выписаны по выздоровлению 210 человек.

В тяжелом состоянии в реанимации на сегодняшнее утро 4 пациента, все они подключены к аппаратам ИВЛ.

Сегодня ранее: В Москве за сутки от коронавируса умерли 68 человек

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