За время пандемии от коронавируса в РФ погибло 2 418 человек.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 113 человек. Об этом сообщили представители информационного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Специалисты рассказали, что большая часть пациентов с инфекцией скончалась в Москве. К утру 15 мая за день в столичном регионе погибли 68 человек.

Еще 13 пациентов погибли в Московской области, пятеро - в Петербурге, по три человека - в Ставрополье,Нижегородской области. По два летальных случая зарегистрировано в Тульской и Новосибирской областях, ХМАО и Ингушетии.

По одному человеку от коронавируса скончалось в Белгородской, Курской, Ленинградской, Ивановской, Саратовской, Свердловской, Еврейской автономной, Челябинской областях, а также Дагестане, Пермском и Краснодарском краях, Бурятии, Забайкальском крае.

Напомним, что за все время распространения коронавирусной инфекции в России от COVID-19 скончались 2 418 человек. В России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусом на утро 15 мая во всех субъектах страны.