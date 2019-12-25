За сутки от коронавируса в России излечилось 4 696 человек.

В России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 4,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 262 843 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 748. Далее идут Московская область — 945, Санкт-Петербург — 541, Нижегородская область — 307, Ямало-Ненецкий АО — 115.

За сутки от коронавируса в России излечилось 4 696 человек. За весь период — 58 226.

За минувшие сутки скончалось 113 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 2 418 человек.

Отмечается, что у 42,5% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее Собянин заявил, что ограничения из-за коронавируса в Москве будут действовать еще 1-2 недели.