Пять маршрутов общественного транспорта в Петербурге изменили движение

Перекрытия дорог затронули сразу несколько маршрутов в Петербурге и Пушкине.

В Петербурге изменили трассы нескольких маршрутов общественного транспорта из-за перекрытий дорог. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Из-за ограничений на улице 2-й Луч автобусы № 58 и троллейбусы № 14 и 16 направили по другим маршрутам. Перекрытие дороги в Угольной гавани также привело к изменению трассы автобуса № 17.

В Пушкине скорректировали движение автобуса № 371. Причиной стало перекрытие Московской улицы.

Ранее мы сообщили о том, что троллейбусы и автобусы вернулись на улицу Якубовича после пожара.