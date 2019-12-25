В Петербурге восстановили движение по 2-му Лучу и изменили маршрут автобуса

В Петербурге и Пушкине скорректировали движение двух автобусных маршрутов.

В Петербурге временно изменили маршрут автобуса № 17 из-за ограничений движения по дороге на Угольную гавань. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Кроме того, в Пушкине скорректировали трассу автобуса № 371. Как уточнили в городском комитете по транспорту, причиной стало перекрытие Московской улицы.

При этом движение по 2-му Лучу восстановили.

Ранее губернатор Петербурга сообщил о пожарах на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазы "Ручьи" и промышленных складов в Колпинском районе после атаки беспилотников.

Фото: пресс-служба "Организатора перевозок"