В Петербурге восстановили движение по 2-му Лучу и изменили маршрут автобуса

В Петербурге временно изменили маршрут автобуса № 17 из-за ограничений движения по дороге на Угольную гавань. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".
Кроме того, в Пушкине скорректировали трассу автобуса № 371. Как уточнили в городском комитете по транспорту, причиной стало перекрытие Московской улицы.
При этом движение по 2-му Лучу восстановили.
Ранее губернатор Петербурга сообщил о пожарах на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазы "Ручьи" и промышленных складов в Колпинском районе после атаки беспилотников.
Фото: пресс-служба "Организатора перевозок"
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