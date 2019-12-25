ПВР в Московском районе принял около 50 человек после атаки на город

Около 50 человек воспользовались пунктом временного размещения (ПВР) в Московском районе Петербурга после атаки беспилотников на город 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
По информации ведомства, жители могли обратиться в пункт, чтобы временно разместиться после произошедшего. При этом не все воспользовались такой возможностью: часть людей самостоятельно уехала к родственникам и знакомым.
В пресс-службе Московского района уточнили, что около 50 человек выбрали ПВР, остальные предпочли остановиться у близких.
Ранее на Piter.TV: Смольный не планирует ставить укрытия от БПЛА за пределами Кронштадта. Военно-морской город представляет особый интерес для атакующих, поэтому там и появились бетонные конструкции для защиты прохожих от осколков.
Фото: pxhere
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