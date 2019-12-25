Пассажиры Turkish Airlines уехали домой после отмены рейса из Петербурга

1. Ночная атака БПЛА сорвала планы пассажиров рейса Петербург — Анталья.

Пассажиры рейса Turkish Airlines из Петербурга в Анталью не смогли отправиться в Турцию из-за отмены вылета на фоне атаки беспилотников 18 октября. Самолет должен был вылететь из Пулково в 03:00.

Один из пассажиров рассказал корреспонденту "Фонтанки", что рейс TK 3141 не просто задержали, а отменили. Людям выдали багаж, однако подробных объяснений они не получили и уехали домой. По словам собеседника издания, у стойки авиакомпании не было представителей.

Воздушную тревогу в Ленинградской области объявили в 01:29. Примерно через полчаса Пулково прекратил прием и отправку самолетов. Позже угроза атаки БПЛА была объявлена и в Петербурге. Ограничения вводили для обеспечения безопасности пассажиров и полетов.

К 10:00 ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково сняли. Информацию о статусе рейсов пассажирам рекомендовали проверять на онлайн-табло аэропорта, через официального бота "Твой Пулково" в MAX, по телефону кол-центра или у представителей авиакомпании.

Ранее мы сообщали, что самолет рейсом из Антальи в Петербург экстренно сел в аэропорту Минска из-за дебошира.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)