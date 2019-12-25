Производители молока уведомили магазины Петербурга о повышении цен

Молоко и молочные продукты в Петербурге начнут дорожать с ноября.

Производители молочной продукции уведомили торговые сети Петербурга о повышении цен с 1 ноября. Согласно письмам, поступившим ритейлерам, ГК "Галактика" увеличит стоимость продукции на 3–9 %, "Экомилк" — на 5 %, а "Северная долина" — на 8 %. Об этом 18 октября сообщил представитель одной из торговых сетей.

Некоторые компании пересмотрели цены еще в октябре. "Логика молока" повысила их на 4,2 %, а "Вимм-Билль-Данн" — на 5–11 %.

Одной из основных причин удорожания продукции стало повышение закупочной стоимости сырого молока. По словам Андрея Белова, в сентябре и октябре цены на сырье активно росли в разных регионах. При этом на сырое молоко приходится от 40 до 80 % себестоимости готовой продукции в зависимости от сегмента.

Директор по развитию ГК "Фудлэнд" Андрей Дахнович оценил рост стоимости сырого молока с начала года в 15 %. По его словам, это создает для производителей выбор между повышением цен на готовую продукцию и снижением рентабельности.

В Ленинградской области сельхозпроизводители отмечают, что еще несколько месяцев назад сырое молоко стоило 36–38 рублей за литр, а теперь его цена достигла 42–43 рублей. Руководитель одного из молочных заводов предполагает, что к концу года стоимость может вырасти до 45–46 рублей за литр.

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