Ограничения из-за коронавируса в Москве будут действовать еще 1-2 недели

Власти Москвы заявили, что введенные из-за коронавируса ограничительные меры в столице могут действовать еще минимум 1-2 недели. Как заявил мэр города Сергей Собянин, необходимо "пожить неделю-другую" в таком режиме и оценить меры открытия производств в столице.
Собянин напомнил, что в Москве нет обязательств по ношению масок и перчаток на улице.
Ранее Сергей Собянин заявил о начале масштабного тестирования на коронавирус в Москве и оценил количество зараженных в столице.
Видео: АГН Москва
Фото: Global Look Press
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