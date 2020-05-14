Ограничения из-за коронавируса в Москве будут действовать еще 1-2 недели

Заявление московского градоначальника транслировал канал "Россия-1".

Власти Москвы заявили, что введенные из-за коронавируса ограничительные меры в столице могут действовать еще минимум 1-2 недели. Как заявил мэр города Сергей Собянин, необходимо "пожить неделю-другую" в таком режиме и оценить меры открытия производств в столице.

Собянин напомнил, что в Москве нет обязательств по ношению масок и перчаток на улице.

Ранее Сергей Собянин заявил о начале масштабного тестирования на коронавирус в Москве и оценил количество зараженных в столице.

Видео: АГН Москва

Фото: Global Look Press