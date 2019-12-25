Собянин заявил, что количество заражённых в Москве "намного больше 130 тысяч"

Сейчас перед мэрией Москвы стоит задача по максимальному выявлению заражённых.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество заражённых в столице "намного больше 130 тысяч". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

Градоначальник подчеркнул, что говорить о 130 тысячах заболевших коронавирусом неправильно. Он отметил, что в Москве намного больше инфицированных, о чём власти уже говорили неоднократно.

Собянин добавил, что сейчас перед мэрией Москвы стоит задача по максимальному выявлению заражённых.

Ранее мэр Москвы заявил, что число ИФА-тестов на коронавирус в столице доведут до 100 тысяч в сутки. Градоначальник рассказал о развертывании в Москве системы иммуноферментного анализа крови. По его словам, власти столицы уже на этой неделе начнут реализовывать данную программу — 30 поликлиник заберут кровь для скрининговых исследований у граждан.