70 тысяч жителей Москвы будут получать приглашение прийти в поликлинику для прохождения исследования.

Число ИФА-тестов на коронавирус в Москве доведут до 100 тысяч в сутки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал о развертывании в Москве системы иммуноферментного анализа крови. По его словам, власти столицы уже на этой неделе начнут реализовывать данную программу — 30 поликлиник заберут кровь для скрининговых исследований у граждан.

Собянин отметил, что около 70 тысяч жителей Москвы будут получать приглашение прийти в поликлинику для прохождения исследования.

По словам градоначальника, в скором времени данная технология позволит делать в день более 100 тысяч исследований на COVID-19 в день, а в будущем — более 200 тысяч.

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