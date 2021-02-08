В Москве допустили возвращение снега перед пасхой

По словам эксперта, риск возврата весенних холодов сохраняется во второй половина апреля.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец допустил возвращение снега в Москву перед пасхой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, риск возврата весенних холодов сохраняется во второй половина апреля. Он подчеркнул, что на этот период может прийтись похолодание с осадками. Также Тишковец напомнил, что в нынешнем году Пасха совпадает с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Несмотря на грядущий теплый апрель, вероятность возврата весенних холодов с переходом осадков в разное агрегатное состояние, в том числе и снег, перед Пасхой. Евгений Тишковец, синоптик

Ранее синоптик заявил, что в Москве ожидается теплая погода без осадков до конца марта.

Фото: Piter.tv