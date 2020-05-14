В Москве стартует масштабное тестирование на антитела к коронавирусу

Об этом и многом другом заявил мэр столицы.

В Москве с 15 мая будет запущена масштабная бесплатная программа тестирования жителей столицы на антитела к коронавирусу. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, случайным образом приглашения на проверку будут отправляться до 70 тысяч человек за несколько дней.

Отмечается, что будут использоваться тесты с использованием иммуноферментного анализа. Именно они позволяют выявить антитела к коронавирусу в крови человека. Так получится выяснить, заражен ли человек сейчас или он перенес ли он инфекцию в прошлом, получив от нее иммунитет.

Ранее мы сообщали о том, что водители в Москве, допустившие ошибку при вводе номера автомобиля для его привязки к цифровому пропуску, не будут получать штрафы.

Видео: АГН Москва