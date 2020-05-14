В Москве отменены штрафы за ошибки в номере машины в пропусках

Количество автомобилей без пропусков не превышает трех процентов, заявили власти.

Водители в Москве, допустившие ошибку при вводе номера автомобиля для его привязки к цифровому пропуску, не будут получать штрафы. Как сообщили 14 мая в телеграм-канале столичного департамента транспорта, это произойдет из-за "малозначительности" нарушения.

Власти уточнили, что цели сбора штрафа у них нет, а само количество автомобилей без пропусков не превышает 3%.

Отмечается, что обжаловать штраф в случае ошибочно введенного номера можно на порталах mos.ru или "Автокод".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество заражённых в столице "намного больше 130 тысяч". Градоначальник подчеркнул, что говорить о 130 тысячах заболевших коронавирусом неправильно. Он отметил, что в Москве намного больше инфицированных, о чём власти уже говорили неоднократно.

Фото, видео: АГН Москва