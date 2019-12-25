Пять поражений подряд и смена тренера: СКА доверил команду уволенному Разину

Андрей Разин стал новым главным тренером петербургского СКА.

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о назначении Андрея Разина на пост главного тренера. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на 2 сезона. В тот же день, 18 октября, Разин официально прекратил работу с магнитогорским "Металлургом".

Предыдущий наставник армейцев Игорь Ларионов покинул должность по совместному решению с клубом. Он возглавлял СКА с июня 2025 года, сменив Романа Ротенберга. За это время команда провела под его руководством 88 матчей.

В прошлом сезоне СКА занял пятое место в Западной конференции КХЛ и завершил выступление в первом раунде плей-офф. Петербуржцы уступили ЦСКА в серии со счетом 1:4.

Нынешний сезон команда также начала непросто. После 15 матчей у СКА было 17 очков и восьмое место в Западной конференции. В последних 5 встречах армейцы потерпели 5 поражений. 6 октября петербургский клуб проиграл дома череповецкой "Северстали" со счетом 2:5.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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