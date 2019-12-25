В Петербурге отдельно учтут повреждения балконов и автомобилей после атаки

После атаки БПЛА в Петербурге начали учитывать пострадавшие квартиры.

В Красносельском районе Петербурга начали составлять список жителей, чьи квартиры пострадали во время атаки беспилотников 18 октября. В первую очередь коммунальные службы планируют устранить повреждения теплоизоляции и закрыть разбитые окна. Об этом сообщает корреспондент "Фонтанки".

Коммунальщики просят записываться в список только тех жильцов, у которых повреждена теплоизоляция. По объяснениям специалистов, сначала необходимо восстановить тепло в квартирах и обеспечить защиту от холода через разбитые окна.

Информацию о поврежденных балконах и автомобилях будут рассматривать отдельно.

По данным Смольного, в результате атаки БПЛА в Петербурге повреждены 12 многоквартирных и 2 частных дома. Один человек погиб, еще 5 пострадали и находятся в больницах. Жители, которых эвакуировали ночью, возвращаются в свои дома, в пострадавших зданиях ведутся восстановительные работы.

Прокуратура Петербурга контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки. За ситуацией на местах следят прокуроры районов.

Ранее на Piter.TV: Смольный не планирует ставить укрытия от БПЛА за пределами Кронштадта. Военно-морской город представляет особый интерес для атакующих, поэтому там и появились бетонные конструкции для защиты прохожих от осколков.

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