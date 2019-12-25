За последние сутки в Петербурге госпитализировали 404 человека с подозрением на COVID-19

У некоторых пациентов диагноз подтвержден.

На сегодняшний день, 10 октября, в Петербурге развернуто 4930 коек, из них 649 свободны. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице в социальной сети.

За минувшие сутки с коронавирусом и подозрением на него были госпитализированы 404 пациента. С понедельника, 12 октября, к работе возвращается временный госпиталь в "Ленэкспо" и Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице.

Согласно официальной статистике, за сутки был выявлен 501 случай заболевания коронавирусом. В последний раз такой показатель был зафиксирован в мае.

Фото: Piter.TV