За последние сутки более 5 тыс. петербуржцев впервые привились от коронавируса

Закончили цикл вакцинации еще 18,9 тыс. горожан.

За минувшие сутки 5043 жителей Северной столицы сделали первую прививку от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 19 декабря.

Свыше 19,9 тыс. жителей Петербурга полностью привились за последние 24 часа. Теперь в городе 2,5 млн вакцинированных граждан.

Запас ампул с препаратом от COVID-19 составляет более 1 млн доз. Горожане могут прийти в любой из 190 пунктов вакцинации и сделать там прививку.

Напомним, что в Петербурге четвертый день подряд положительный тест на коронавирус получили менее 2 тыс. человек. Однако в городе подхватили новый штамм коронавируса уже два человека.

Фото: Piter.tv