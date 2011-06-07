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За последние сутки более 5 тыс. петербуржцев впервые привились от коронавируса
Сегодня, 17:43
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За последние сутки более 5 тыс. петербуржцев впервые привились от коронавируса

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Закончили цикл вакцинации еще 18,9 тыс. горожан.

За минувшие сутки 5043 жителей Северной столицы сделали первую прививку от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 19 декабря.

Свыше 19,9 тыс. жителей Петербурга полностью привились за последние 24 часа. Теперь в городе 2,5 млн вакцинированных граждан. 

Запас ампул с препаратом от COVID-19 составляет более 1 млн доз. Горожане могут прийти в любой из 190 пунктов вакцинации и сделать там прививку.

Напомним, что в Петербурге четвертый день подряд положительный тест на коронавирус получили менее 2 тыс. человек. Однако в городе подхватили новый штамм коронавируса уже два человека.

Фото: Piter.tv

Теги: 122, ковидная статистика, петербург вакцнация, число вакцинированных
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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