За порядком на петербургском параде ВМФ следили более 1 000 росгвардейцев

Как рассказали в ведомстве, более 15 спецкатеров работали в акватории Невы. Во время движения техники ВМФ сотрудники следили за движением маломерных судов.

В Северной столице 25 июля сотрудники росгвардии обеспечили правопорядок на набережных в ходе Главного военно-морского парада. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Как рассказали в ведомстве, более 15 спецкатеров работали в акватории Невы. Во время движения техники ВМФ сотрудники следили за движением маломерных судов. Сообщается, что во время проведения парада было привлечено для соблюдения правопорядка 1,3 тысячи сотрудников и военнослужащих Росгвардии, 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения, а также Петербургского института войск национальной гвардии РФ.

Недавно мы писали, что петербургских зрителей парада ВМФ не остановил запрет от выхода на набережные. Как рассказали очевидцы, сотни людей все же смогли попасть на набережные, а многие из присутствующих не имели на лице маски.

Путин: У ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны.

Фото: Piter.tv