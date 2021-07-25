Путин: У ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны

Российскому флоту исполнилось 325 лет.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство способно найти и нанести военный удар любому противнику, у Военно-морского флота есть все необходимое для гарантированной защиты России. Об этом он сказал в ходе выступления перед проведением Главного военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, <…> обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире. Владимир Путин, президент РФ

Он отметил, что Россия обеспечила себе присутствие почти во всех районах мирового океана. По словам Путина, в настоящее время ВМФ страны вооружен современным оружием, которое постоянно и успешно совершенствуется.

Ранее в сирийском городе Тартус состоялся военно-морской парад в честь дня Военно-морского флота РФ, в котором приняли участие корабли и авиация. В мероприятии были задействованы одиннадцать судов и тринадцать воздушных единиц ВКС и морской авиации ВМФ России, в частности – фрегат "Адмирал Макаров", субмарина "Старый Оскол", малый ракетный корабль "Ингушетия", морской тральщик "Ковровец", а также морской буксир "Сергей Балк" и другие.

Видео: kremlin.ru