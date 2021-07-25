В Сирии прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ России

В этом году российскому флоту исполняется 325 лет.

В сирийском городе Тартус состоялся военно-морской парад в честь дня Военно-морского флота РФ, в котором приняли участие корабли и авиация. Об этом информирует агентство ТАСС.

По данным СМИ, в мероприятии были задействованы одиннадцать судов и тринадцать воздушных единиц ВКС и морской авиации ВМФ России, в частности – фрегат "Адмирал Макаров", субмарина "Старый Оскол", малый ракетный корабль "Ингушетия", морской тральщик "Ковровец", а также морской буксир "Сергей Балк" и другие.

Парад принимал командующий группировкой войск России в Сирии генерал-лейтенант Евгений Никифоров, командовал – капитан первого ранга Дмитрий Добрынин. Ежегодный парад в Тартусе проходит на протяжении пяти лет. Напомним, в этом году российскому флоту исполняется 325 лет.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт, чтобы оценить парадный строй кораблей.

Видео: Telegram/Битва Титанов