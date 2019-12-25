Путин прибыл в Кронштадт, чтобы оценить парадный строй кораблей

Начинается первая часть праздничного парада в честь Дня ВМФ.

Президент России Владимир Путин посетил Кронштадт 25 июля. Он обошел на катере строй кораблей. Об этом сообщили в кремлевском пуле.

Часть праздничного торжества пройдет здесь. Поучаствуют в параде моряки из Пакистана, Индии и Ирана. Кронштадт принял суда, которые не смогли войти в акваторию Невы из-за габаритов.

Президента ожидают в Северной столице. Горожане не смогут посмотреть на праздник в офлайн-формате из-за пандемии. Но власти организовали онлайн-трансляцию.

Вечером в честь праздника начнется световое шоу. В ночь с 25 июля на 26 июля в 22:25 Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны окрасятся в цвета Андреевского флага. Инженерные конструкции переправы и чугунные фонари проспекта предстанут в белых и синих цветах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во время парада ВМФ в Кронштадте посетители не смогут войти в парки и скверы.

Фото: kremlin.ru / Администрация Президента РФ