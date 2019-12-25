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Путин прибыл в Кронштадт, чтобы оценить парадный строй кораблей
Сегодня, 10:33
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Путин прибыл в Кронштадт, чтобы оценить парадный строй кораблей

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Начинается первая часть праздничного парада в честь Дня ВМФ.

Президент России Владимир Путин посетил Кронштадт 25 июля. Он обошел на катере строй кораблей. Об этом сообщили в кремлевском пуле. 

Часть праздничного торжества пройдет здесь.  Поучаствуют в параде моряки из Пакистана, Индии и Ирана. Кронштадт принял суда, которые не смогли войти в акваторию Невы из-за габаритов. 

Президента ожидают в Северной столице. Горожане не смогут посмотреть на праздник в офлайн-формате из-за пандемии. Но власти организовали онлайн-трансляцию. 

Вечером в честь праздника начнется световое шоу. В ночь с 25 июля на 26 июля в 22:25 Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны окрасятся в цвета Андреевского флага. Инженерные конструкции переправы и чугунные фонари проспекта предстанут в белых и синих цветах. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что во время парада ВМФ в Кронштадте посетители не смогут войти в парки и скверы.

Фото: kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Теги: корабли, кронштадт, парад вмф, путин
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Фунеров Александр
Сегодня 11:57

Очень красивый парад!!! Поздравляю с днем ВМФ!!! 

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