Во время парада ВМФ в Кронштадте посетители не смогут войти в парки и скверы

Въезд в Кронштадтский район для жителей Петербурга перекроют.

В Кронштадте 25 июля, в день военно-морского парада, закроют входы в парки и скверы. Жителей Петербурга не впустят в город. Такие меры приняли по рекомендации Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой места массового скопления людей 25 июля запретят посещать в течение суток.

Власти предлагают горожанам посмотреть на трансляцию парада. Напомним, праздник будет проходить без зрителей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербург для участия в военно-морском параде прибыли корабли иностранных государств.

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