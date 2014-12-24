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Во время парада ВМФ в Кронштадте посетители не смогут войти в парки и скверы
Сегодня, 13:13
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Во время парада ВМФ в Кронштадте посетители не смогут войти в парки и скверы

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Въезд в Кронштадтский район для жителей Петербурга перекроют.

В Кронштадте 25 июля, в день военно-морского парада, закроют входы в парки и скверы. Жителей Петербурга не впустят в город. Такие меры приняли по рекомендации  Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой  места массового скопления людей 25 июля запретят посещать в течение суток. 

Власти предлагают горожанам посмотреть на трансляцию парада. Напомним, праздник будет проходить без зрителей. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербург для участия в военно-морском параде прибыли корабли иностранных государств.

Фото: Pexels

Теги: вмф, морской парад в кронштадте, парки и сквери кронштадта
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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