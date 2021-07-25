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В Петербурге зрителей парада ВМФ не остановил запрет от выхода на набережные

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Как рассказали очевидцы, сотни людей смогли попасть на набережные и многие из присутствующих не имели на лице маски.

В воскресенье, 25 июля, в Петербурге проходит парад военно-морского флота. Несмотря на ограничения Роспотребнадзора, петербуржцы и гости города вышли на набережные Невы. Многие из них делились фотографиями в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы, сотни людей смогли попасть на набережные и многие из присутствующих не имели на лице маски. Более того, социальная дистанция в толпе зрителей не соблюдались. 

Скопление людей можно наблюдать со стороны Дворцовой площади, а также на набережных Васильевского острова. В Кронштадте зрители предпочли для просмотра парада перекрытый Синий мост.  

Ранее Piter.tv сообщал, что перед Днем ВМФ петербуржцы рассказали, как относятся к ограничениям по ковиду.

Видео: Instagram / adamyan__liana

Теги: вмф, военно-морской парад в петербурге, ограничения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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