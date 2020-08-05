Перед Днем ВМФ петербуржцы рассказали, как относятся к ограничениям по ковиду

Горожане поделились мнением, как они оценивают сложившуюся ситуацию с антивирусной обстановкой в городе.

После состоявшегося праздника выпускников "Алые Паруса" и матчей чемпионата Европы по футболу с открытыми фан-зонами Северную столицу готовят к еще одному массовому мероприятию – параду в честь Дня военно-морского флота. Ради этого в город приедет президент России Владимир Путин, однако сам парад планируют провести без зрителей.

Из-за репетиций масштабного события центр Петербурга не первый день сталкивается с транспортными ограничениями, что вызывает негатив у водителей и ммогих жителей. Мы решили обратиться к горожанам, чтобы узнать их мнение на этот счет – как они относятся к сложившимся ковидным ограничениям в Северной столице.

Это получается как двойные стандарты – в одном случае мы ограничиваем, но в другом случае мы не вводим никакие запреты. Отменять концерт группы "Каста", но проводить матчи Евро-2020 с иностранцами – это так и получается. Но вроде я слышал, что на парад ко дню ВМФ не будут допускать зрителей, хотя я не знаю, как это будет контролироваться Сергей

Если уж вводить ограничения, то какие-то масштабные. Например, полгода все отсидели и все прошло. А не так, что где-то допускают, где-то ограничивают, и всё продолжает распространяться. И смысла во всем этом нет. Либо полные ограничения, либо никаких



Владимир

Сейчас не вижу смысла в никаких ограничениях, потому что надо буквально выйти из дома и пройтись в центр, то видишь, что в ни одном торговом комплексе, в принципе в общественных местах, нет ограничений, правил Кристиан

Я не хожу на такие мероприятия, потому что понимаю всю опасность таких событий. Считаю, что это с некоторой точки зрения лицемерие со стороны одних, с другой стороны, это глупость других, которые ходят туда Андрей

Ограничения же вводятся не просто так – они нужны, чтобы избежать новых случаев заболевания. Но, с другой стороны, мероприятия нужны, потому что люди устают от запретов и им нужно отдыхать Марат

Материал подготовили Мария Шилина, Маргарита Чкадуа, Ксения Александрова / Piter.tv